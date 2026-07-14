Nijerya'da Silahlı Saldırı: 16 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 köylü yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Benue'ye bağlı Otukpo Nobi köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda, çoğu kadın 16 köylü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.