Nijerya'da son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldü, ocaktan bu yana 259 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldü, ocaktan bu yana 259 kişi öldü

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldüğünü, ocaktan bu yana vaka sayısının 1086'ya, can kaybının 259'a yükseldiğini bildirdi. Kurum, etkilenen eyaletlerde gözetim ve müdahale faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldüğü bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 1086'ya çıktığı, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 259'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Lassa ateşinin etkilenen eyaletler genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği için kurumun gözetim ve müdahale faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle 2025'te ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da son bir haftada 12 Lassa ateşi vakası görüldü, ocaktan bu yana 259 kişi öldü - Son Dakika
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