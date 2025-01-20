Nijerya'da Tanker Patlaması: 96 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Tanker Patlaması: 96 Ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde tanker patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

20.01.2025 17:46
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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde 18 Ocak'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta eyaletin Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlamasında 10 kişinin daha öldüğünü belirtti. Böylece patlamada yaşamını yitiren kişi sayısı 96'ya yükseldi.

Patlamada yaralı sayısının 69 olduğunu kaydeden Baba-Arah, olayda 20 dükkanın tamamen yandığını ve bölgedeki işletme sahiplerinin zarara uğradığını ifade etti.

Baba-Arah, bölgede çalışmaların sürdüğünü ve acil müdahale ekiplerinin yaralılara gerekli tıbbi yardımı sağladığını bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda 18 Ocak'ta, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan 172 tanker kazasında 1896 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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