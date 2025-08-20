Nijerya'da Tekne Alabora: 26 Kişi Kurtarıldı

ABUJA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde pazar günü öğleden sonra bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından yerel dalgıçlar ve gönüllüler 26 kişiyi kurtardı, ancak birçok kişiye hala ulaşılamıyor.

Ulusal Acil Durum Yönetim Kurumu, kazanın ardından Goronyo Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Kurumun pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada devam eden arama çalışmaları sırasında 16 kişinin daha kurtarıldığı belirtildi.

Alabora olan ahşap teknede en az 51 yolcunun bulunduğu bildirildi. Çeşitli mallar ve motosikletlerin de bulunduğu tekne, Goronyo'daki yerel bir pazara gidiyordu.

Açıklamada, kayıp yolcuları bulmak için yetkililerin zamanla yarıştığı ve kurtarma operasyonlarının yoğunlaştırıldığı kaydedilerek, "Daha fazla kazazedenin bulunabilmesi amacıyla yardım talep ederek komşu toplulukları da alarm durumuna geçirdik" ifadelerine yer verildi.