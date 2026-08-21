Nijerya'da Tekne Kazası: 40 Ölü

ABUJA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde perşembe sabahı çok sayıda yolcu taşıyan ahşap teknenin alabora olmasının ardından en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal İç Su Yolları İdaresi yaptığı açıklamada, çoğunlukla yerel çiftçileri ve genç işçileri taşıyan ahşap teknenin Sokoto eyaletine bağlı Goronyo Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Gorau kasabasında aniden alabora olduğunu belirtti.

İdareye bağlı Sokoto bölge müdürü Abdulkadir Yusuf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Yusuf, ilk incelemelere göre yolcuların nehrin karşı yakasındaki tarlalara çeltik ekmek veya hasat yapmak üzere giderken teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Yerel medya, şu ana kadar bulunan cansız bedenlerin çoğunun çiftliklerde işçi olarak çalışan 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklara ait olduğunu ve teknede 70'ten fazla kişinin bulunduğunu bildirdi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Zübeyde Umar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Sokoto'daki tekne kazasının ardından devam eden arama ve kurtarma operasyonlarını desteklemek için bir müdahale ekibi görevlendirdiklerini ifade etti.

Umar, "Yerel yetkililer, Ulusal İç Su Yolları İdaresi, Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı ve yerel dalgıçlarla işbirliği içinde, kayıp kişileri bulmak ve kurtarmak için çalışmaları yoğunlaştırıyor" dedi.

Nijerya'da aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.