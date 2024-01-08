Nijerya\'da Tekne Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Anambra eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinden Anambra eyaletine giden yolcu teknesi Niger Nehri'nde alabora oldu.
Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, teknede kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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