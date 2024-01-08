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Nijerya'da Tekne Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Tekne Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Anambra eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Kogi eyaletinden Anambra eyaletine giden yolcu teknesi Niger Nehri'nde alabora oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı. Yetkililer, teknede kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nijerya\'da Tekne Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 13:43,
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Nijerya'nın Anambra eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinden Anambra eyaletine giden yolcu teknesi Niger Nehri'nde alabora oldu.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, teknede kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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