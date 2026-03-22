Nijerya'da Terörist Taşıyan Tekne Alabora Oldu

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 150 teröristi taşıyan tekne alabora oldu, suya düşen ve yüzme bilmeyen teröristlerin çoğu öldü.
Yerel basındaki haberlere göre, Lakurawa isimli terör örgütü üyelerini taşıyan tekne, Sokoto eyaletine bağlı Sabon Gari bölgesindeki nehirden geçmeye çalışırken alabora oldu.
Teknenin alabora olması sonucu 150 terörist nehirde kaybolurken, yüzme bilmeyen teröristlerin çoğu öldü.
