Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika
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Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları

Ekim'de Nijerya'da 481 terörist etkisiz hale getirildi, 492 kişi kurtarıldı.

08.11.2024 18:16
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Nijerya'da ekim ayında terör örgütleri Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda 481 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, geçen ay ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 481 terörist ile silahlı çete üyelerinin öldürüldüğünü ve yüzlercesinin de yaralandığını bildirdi.

Operasyonlarda, teröristlerin ve çetelerin fidye için rehin aldığı 492 kişinin kurtarıldığını belirten Buba, 741 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda teröristlere ve silahlı çete üyelerine ait 480 silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika

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