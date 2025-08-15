Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyaleti Müdürü Muhammed Bature, yaptığı açıklamada, Kano'nun Samawa köyüne bağlı Zaria–Kano kara yolunda, yük ve yolcu taşıyan tırın kabin kancasında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle kabinin dorseden ayrıldığını belirtti.
Bature, sürücünün kontrolü kaybettiğini ve aracın devrildiğini söyledi.
Kazada tırda bulunan 12 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Bature, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bature, sürücülere hız yapmamaları, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
