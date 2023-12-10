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Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aşırı yük taşıyan bir kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır.

Nijerya\'da trafik kazasında 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
10.12.2023 - 20:47,
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Müdürü Kabir Nadabo, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna- Abuja kara yolunda aşırı yük taşıyan kamyonun kontrolü kaybederek insanları ezdiğini belirtti.
Nadabo, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Nadabo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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