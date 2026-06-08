Nijerya'da Uzlaşma Görüşmesinde 50 Kişi Kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Uzlaşma Görüşmesinde 50 Kişi Kaçırıldı

08.06.2026 19:36
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Zamfara'da silahlı çete lideriyle görüşen 50 köy büyüğü kaçırıldı. Güvenlik güçleri arama başlattı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı bir çetenin lideriyle gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesi sırasında köyün ileri gelenlerinin 50'sinin kaçırıldığı bildirildi.

Maradun Bölge Başkanı Bello Dosara, yerel gazetelere yaptığı açıklamada, Maradun bölgesindeki Magamin Diddi köyünün ileri gelenlerinin, bölgede faaliyet gösteren silahlı çete lideriyle uzlaşma görüşmesi yapmak üzere bir araya geldiğini belirtti.

Dosara, görüşmeye katılanlardan 50'sinin kaçırıldığını kaydetti. Bu kişilerin yetkililere bilgi vermeden görüşmeye katıldığını aktaran Dosara, eyalet yönetiminin silahlı çetelerle müzakere yapılmasını yasakladığını anımsattı.

Dosara, kaçırılanların bulunması için bölgedeki güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Yazid Abubakar da olaydan haberdar olduklarını ve kaçırılanların kurtarılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Uzlaşma Görüşmesinde 50 Kişi Kaçırıldı - Son Dakika

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