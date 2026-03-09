Nijerya'da Yeni Cami Açıldı - Son Dakika
Nijerya'da Yeni Cami Açıldı

09.03.2026 15:20
TDV, Nijerya'nın Oyo eyaletinde cami açılışı ve gıda yardımları gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijerya'nın Oyo eyaletinde inşa ettirilen cami ibadete açıldı.

Oyo eyaletinin başkenti İbadan'da yaptırılan caminin ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış programına Türkiye'den gelen TDV yetkilileri, yerel toplumdan davetliler ve çok sayıda Müslüman katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından cami resmen ibadete açıldı.

Bölgedeki Müslümanlar için önemli bir ibadet ve buluşma noktası olması beklenen caminin, dini ve sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Öte yandan TDV, ramazan ayı dolayısıyla bölgede çeşitli yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Ramazan programları kapsamında İbadan ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Gıda kolilerinde pirinç, un, makarna, yağ ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri yer alırken, yardımların ramazan ayında ailelerin mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlaması hedeflendi.

TDV yetkilileri, Türkiye'den gelen hayırseverlerin destekleriyle yürütülen yardım faaliyetlerinin ramazan ayı boyunca farklı bölgelerde de devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, yapılan yardımların bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere destek olmasının yanı sıra Türkiye ile Nijerya halkları arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

