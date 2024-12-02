Nijerya'daki Tekne Kazasında 54 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Kasım'da yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Niger Eyaleti Ofisi ve Nijerya Kızılhaç Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, 29 Kasım'da eyaletin Dambo-Ebuchi bölgesindeki Niger Nehri'nde meydana gelen tekne kazası hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgede devam eden arama çalışmalarında yaşamını yitiren kişi sayısının 54'e çıktığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 24 kişinin kurtarıldığı ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, teknedeki yolcu sayısının bilinmediği ve yolcuların hiçbirinde can yeleği bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberlerde, batan teknede 200 kişinin olduğu öne sürüldü.