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Nijerya Deniz Kuvvetleri, kaçırılan kabile reisini kurtardı - Son Dakika
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Nijerya Deniz Kuvvetleri, kaçırılan kabile reisini kurtardı

Nijerya Deniz Kuvvetleri, Rivers eyaletinde kaçırılan kabile reisi Etinyin Maurice Ekpenyong'u kurtarma operasyonunda, silahlı 10 kişiyi etkisiz hale getirdi. Ekpenyong kurtarıldı ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Nijerya'da insan kaçırma olaylarına sıkça rastlanmasına rağmen, bu tür suçların cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı kaçırma olayları devam ediyor.

Nijerya Deniz Kuvvetleri, kaçırılan kabile reisini kurtardı
15.12.2023 - 13:46,  Güncelleme: 13:46
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Nijerya Deniz Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Rivers eyaletinde pazartesi günü kaçırılan kabile reisini kurtarma operasyonunda, silahlı 10 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Deniz Kuvvetleri ekibi, 11 Aralık Pazartesi günü eyalete bağlı Akpabuyo bölgesinde kaçırılan kabile lideri Etinyin Maurice Ekpenyong'u kurtarma operasyonu düzenledi.

Operasyonda Ekpenyong kurtarılırken silahlı 10 kişi öldürüldü.

Kabile reisi Ekpenyong, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Ülkede insan kaçırmanın cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA
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