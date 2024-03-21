Nijerya Devlet Başkanı, bakanların yurt dışı seyahatlerini yasakladı

Türkiye Arıcılık Fuarı'nda Sözleşmeli Arıcılık Modeli Öne Çıktı

Türkiye'de düzenlenen 12. Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, yerli propolis üreticisi BEE'O tarafından uygulamaya geçirilen Sözleşmeli Arıcılık Modeli büyük ilgi gördü. Fuar, arıcılık sektöründeki pek çok firma ve sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de katılımcılar bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetlerinin uluslararası arenada ses getirmesinin önemine vurgu yaparak, arıların tozlaşmadaki kritik rolünü ve arıların sayısının artmasının dünya için ne kadar önemli olduğunu belirtti.