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Nijerya Devlet Başkanı, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanını Yolsuzluk İddiasıyla Görevden Uzaklaştırdı - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanını Yolsuzluk İddiasıyla Görevden Uzaklaştırdı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu'yu yolsuzluk yaptığı iddiası üzerine görevden uzaklaştırdı. Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yönetiminde şeffaflık kararlılığı doğrultusunda Devlet Başkanı'nın, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Edu'yu görevden uzaklaştırdığını belirtti. Edu, söz konusu iddiaları reddederek devlet fonlarını zimmetine geçirmediğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanını Yolsuzluk İddiasıyla Görevden Uzaklaştırdı
08.01.2024 - 17:43,
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu'yu yolsuzluk yaptığı iddiası üzerine görevden uzaklaştırdı.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı yazılı açıklamada, yönetiminde şeffaflık kararlılığı doğrultusunda Devlet Başkanı'nın, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Edu'yu görevden uzaklaştırdığını belirtti.

Nijerya'da Ağustos 2023'te göreve başlayan Edu, ülkenin 4 eyaletindeki savunmasız gruplara dağıtılması gereken 585 milyon nairanın (Yaklaşık 661 bin dolar) kişisel bir hesaba aktarılması talimatını verdiği iddia ediliyor.

Edu, söz konusu iddiaları reddederek devlet fonlarını zimmetine geçirmediğini belirtti.

Kaynak: AA
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Nijerya, Politika, Güncel, Son Dakika

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