Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Protestolar Nedeniyle Güvenlik Şeflerini Çağırdı

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolar gündemiyle güvenlik şeflerini çağırdı.

Tinubu, ülkenin kuzeyindeki Kaduna ve Kano gibi eyaletlerde protestolar sırasında kaldırılan Rus bayrağı nedeniyle ülkedeki güvenlik şefleriyle başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda bir araya geldi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda protestolar sırasında ülkenin kuzeyindeki bazı eyaletlerde bazı protestocuların Rus bayraklarını kaldırılmalarının ele alındığını belirtti.

Musa, Nijerya hükümetinin darbe çağrıları ve bazı protestocuların yabancı bayraklar sallamasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"Açık bir şekilde uyarıyoruz ve Başkan da bunu iletmemiz gerektiğini söyledi. Nijerya'da yabancı bayrak taşıyan hiç kimseyi, hiçbir bireyi kabul etmeyeceğiz. Bu vatana ihanet suçudur, bu şekilde değerlendirilecek ve muamele görecektir."

Musa, Nijerya'nın demokratik bir ülke olduğunun altını çizerek, tüm güvenlik kurumlarının demokrasiyi savunmak ve demokrasinin devam etmesini sağlamak için görev başında olduğunu söyledi.

Protestolarda en az 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolar nedeniyle ülke genelinde 873 kişi gözaltını alınırken, yaşanan şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.