Nijerya Hava Kuvvetleri Boko Haram'a Karşı Operasyon Düzenledi

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Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 40 terörist etkisiz hale getirildi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 16 Ağustos'ta Borno'ya bağlı Arina bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Sözcü Gabkwet, operasyonda aralarında örgütün 5 elebaşının da bulunduğu 40 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Gabkwet, saldırıların ardından bölgede yapılan incelemelerde, çok sayıda ekipman ile tıbbi malzemenin yok olduğunun görüldüğünü aktardı

Öte yandan, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü birlikleri Borno'nun Mongunu bölgesindeki bir pazarda teröristlerin kullanımı için hazırlanmış lojistik malzemeler ele geçirildiğini açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.