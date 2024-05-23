Nijerya Hükümeti Film ve Kliplerde Sigara Kullanımını Yasakladı - Son Dakika
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Nijerya Hükümeti Film ve Kliplerde Sigara Kullanımını Yasakladı

Nijerya Hükümeti Film ve Kliplerde Sigara Kullanımını Yasakladı

Nijerya hükümeti, ülkedeki film endüstrisi olan Nollywood'da sigara kullanımını yasakladı. Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, sigara kullanımına karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca şiddet, suç ve toplum değerlerine uymayan eylemlerin de yasaklanacağı ifade edildi. Nijerya'da sigara içmek halk arasında ayıp olarak görülüyor.

23.05.2024 20:43
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Nijerya hükümetinin film, skeç ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, Enugu eyaletinde düzenlenen "Dumansız Nollywood" programına katıldı.

Husseini, burada yaptığı açıklamada, velileri, ülkedeki film endüstrisinde yaygınlaşan sigara kullanımına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hükümetin ülkenin film endüstrisi olan Nollywood'daki filmler, skeçler ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığını aktaran Husseini, ayrıca şiddet, suç ile toplum değerlerine uymayan eylemlerin yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Husseini, "Sıfır, tamamen dumansız Nollywood'a nasıl ulaşabileceğimizi görmek için sektörle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, sigara içmek halk arasında ayıp olarak karşılanıyor.

Kaynak: AA

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