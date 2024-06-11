Nijerya\'nın Katsina eyaletindeki saldırılarda 25 kişi öldü

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Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yazılı açıklamasında, silahlı çete üyelerinin eyaletin Kankara bölgesine bağlı Gidan Bofa ve Dan Nakwabo köylerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aliyu ilk belirlemelere göre, saldırılarda aralarında 4 polis ve 2 yerel güvenlikçinin de bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydeden Aliyu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, saldırılarda 50 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı öne sürüldü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Son olarak, geçen hafta Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.