Nijerya'nın Lagos Eyaletinde Kolera Salgınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'nın Lagos Eyaletinde Kolera Salgınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya\'nın Lagos Eyaletinde Kolera Salgınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta kolera salgını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, salgının Eti Osa, Lagos Island, Ikorodu ve Kosofe bölgelerinde yayılmaya devam ettiğini belirtti. Salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirirken, 60 kişi tedavi altına alındı. Eyalet hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için daha dikkatli olunması ve ihtiyati tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görüldü ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan ve vücutta su kaybına yol açan bir hastalıktır. Temiz su yetersizliği ve etkin tıbbi müdahale eksikliği, hastalık ve ölüm riskini artırmaktadır. Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklar da sıklıkla görülmektedir.

11.06.2024 19:17
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Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta kolera salgını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Eti Osa, Lagos Island, Ikorodu ve Kosofe bölgelerine kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Bu bölgelerde salgın nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Abayomi, 60 kişinin de tedavi gördüğünü aktardı.

Abayomi, eyalet hükümetinin, eyalette kolera salgınının yayılmasını önlemek için daha dikkatli olunması ve ihtiyati tedbirlerin alınması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görüldü, salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'nın Lagos Eyaletinde Kolera Salgınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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