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Nijerya'nın Lagos Eyaletinde Plastik Tek Kullanımlık Ürünler Yasaklandı - Son Dakika
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Nijerya'nın Lagos Eyaletinde Plastik Tek Kullanımlık Ürünler Yasaklandı

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta, biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin kirlilik sorunu oluşturduğu gerekçesiyle plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımı ve dağıtımı yasaklandı. Eyalet yetkilileri, bu ürünleri tedarik etmeyi sürdürenlerin para cezasına çarptırılacağını veya hapse atılacağını belirtti. Uluslararası çevre uzmanları, Nijerya'nın yılda 2,5 milyon ton plastik atık ürettiğini ve bunların yüzde 88'inden fazlasının geri dönüştürülmediğini vurguluyor.

Nijerya\'nın Lagos Eyaletinde Plastik Tek Kullanımlık Ürünler Yasaklandı
22.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:12
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Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar yasaklandı.

Lagos Çevre Komiseri Tokunbo Wahab, X hesabından yaptığı açıklamada, biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin önemli bir kirlilik sorunu olduğunu ve kanalizasyonları tıkadığını belirtti.

Wahab, eyalet yönetiminin tek kullanımlık strafor veya diğer plastikten üretilmiş çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımı ve dağıtımını yasakladığını duyurdu.

Eyalet yetkilileri de bunları tedarik etmeyi sürdürenlerin, para cezasına çarptırılacağını veya hapse atılacağını ifade etti.

Uluslararası çevre uzmanları, Nijerya'nın yılda 2,5 milyon ton plastik atık ürettiğini; bunların yüzde 88'inden fazlasının geri dönüştürülmediğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Çevre, Güncel, Son Dakika

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