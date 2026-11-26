Nijerya'nın Niger eyaletinde Kambari ile Fulani etnik grupları arasında 21 Kasım'da çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Niger Valisi Mohammed Umaru Bago, 21 Kasım'da Borgu bölgesinde iki etnik grup arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından bölge yetkilileriyle bir araya geldi.

Bago, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kambari ile Fulani etnik grupları arasındaki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını belirtti.

Her iki tarafa da silahlarını bırakarak barışı benimseme çağrısında bulunan Bago, bölgede kalıcı barışın yeniden tesis edilmesi için elinden geleni yapacağını ifade ederek çatışmalardan etkilenen topluluklara güvence verdi.

Niger eyaletinde, Kambari etnik grubunun yaşadığı bir köye düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, Fulani etnik grubuna mensup kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerine de saldırılar düzenlenmiş ve bu saldırılarda 35 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Nijerya'nın kuzeyinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani toplulukları ile çiftçilik yapan bazı etnik gruplar arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Göçebe Fulani toplulukları, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.