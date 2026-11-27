Nijerya'nın Plateau eyaletinde Bassa'da silahlı saldırıda 17 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletinde Bassa'da silahlı kişilerin saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirirken Irigwe Bölge Gençler Birliği, ölenler arasında çocuklar ve yaşlılar bulunduğunu açıkladı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.
Plateau Polis Sözcüsü Alabo Alfred, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Bassa bölgesine gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.
Alfred, saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Alfred, saldırganların bulundukları yerden kaçarak çevredeki çalılıkların arasına saklandıklarını ifade etti.
Öte yandan, Irigwe Bölge Gençler Birliği Sözcüsü Sam Jugo, saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların ve yaşlıların da bulunduğunu belirtti.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
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