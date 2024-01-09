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Nijerya Ordusu, 233 Kaçak Petrol Rafinerisini İmha Etti - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, 233 Kaçak Petrol Rafinerisini İmha Etti

Nijerya ordusu, petrol hırsızlığı ve sabotajlarla mücadele kapsamında geçen yıl Niger Delta bölgesinde 233 kaçak petrol rafinerisini imha etti. Operasyonlar sonucunda 1112 petrol kaçakçısı gözaltına alındı, 1 milyon litreden fazla yasa dışı rafine edilmiş petrol ürünü ele geçirildi. Nijerya'nın petrol rezervleri dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor ve ülke petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Nijerya Ordusu, 233 Kaçak Petrol Rafinerisini İmha Etti
09.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:51
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Nijerya ordusu, ülkede petrol hırsızlığı ve sabotajlarla mücadele kapsamında, geçen yıl 233 kaçak petrol rafinerisini imha etti.

Askeri yetkili Jamal Abdussalam, yaptığı açıklamada, geçen yıl ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da petrol hırsızlığı ve sabotajlarla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Abdussalam, bu kapsamda söz konusu bölgeye bağlı Akwa İbom, Cross River, Delta ve Rivers eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 233 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 1112 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını aktaran Abdussalam, "Operasyon süresince 1 milyon litreden fazla yasa dışı rafine edilmiş petrol ürünü ele geçirdik. Ordu, 72 kamyon ve diğer araçlara da el koydu, 356'dan fazla silah ile mühimmat ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Abdusselam, hükümetin bu sene ham petrol üretiminde belirlediği hedefe ulaşması için ordunun başarılarının süreceğinin garantisini verdi.

Nijerya'da artan petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar olduğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup petrol ihracatı bakımından 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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