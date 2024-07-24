Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın rehin aldığı 332 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın rehin aldığı 332 kişiyi kurtardı

Nijerya ordusu, Boko Haram terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 332 kişiyi operasyonla kurtardı. Operasyonda 110 kadın da dahil olmak üzere 332 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 2014'te okul baskınında rehin alınan bir kız öğrenci ve iki çocuk da bulunuyor. Boko Haram, 2009'dan bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiği kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştiriyor.

24.07.2024 15:44
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Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 332 kişiyi, operasyonla kurtardığı bildirildi.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda aralarında 110 kadının da bulunduğu 332 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılanlar arasında, Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan bir kız öğrenci ile iki çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kurtarılanların Borno eyalet hükümetine teslim edildiği ifade edildi.

???????Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin ise 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın rehin aldığı 332 kişiyi kurtardı - Son Dakika

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