Nijerya Ordusu Darbe İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Nijerya Ordusu Darbe İddialarını Yalanladı

Nijerya Ordusu Darbe İddialarını Yalanladı

Nijerya ordusu, basında yer alan darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ordunun demokrasiye olan kararlılığı vurgulanırken, başkanlık muhafızlarının teyakkuza geçtiği ve Devlet Başkanı'nın acil toplantılar yaptığı iddiaları da asılsız olarak belirtildi. Nijerya'nın ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, Avrupa'ya ulaşmak için yasa dışı yollar deniyor.

26.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Nijerya ordusu, basında yer alan darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, basındaki darbe girişimi iddialarının asılsız olduğu belirtilerek ordunun demokrasinin korunmasındaki kararlılığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberde, başkanlık muhafızlarının iddia edilen darbe girişimi sonrası teyakkuza geçtiği ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun acil toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

220 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yerel para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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