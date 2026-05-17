Nijerya ordusu: Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğü operasyona yabancı asker katılmadı

17.05.2026 10:23
Nijerya ordusu, DEAŞ’ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi olarak gösterilen Ebu Bilal el-Minuki’nin etkisiz hale getirildiği operasyonda sahada yabancı asker bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, ABD’nin yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif desteği verdiğini belirtti. Aylar süren istihbarat çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda Nijerya ordusunun can kaybı vermediği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump da operasyonu doğrulamıştı.

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, katıldığı televizyon programında operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ABD SADECE İSTİHBARAT DESTEĞİ VERDİ”

Onoja, operasyonda sahada yabancı asker bulunmadığını belirterek, ABD’nin yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını söyledi.

Onoja, “Bu operasyonda sahada yabancı asker bulunmadı. Aldığımız destek istihbarat, gözetleme, keşif desteği ve diğer kuvvet çarpanlarıyla sınırlıydı” ifadelerini kullandı.

“OPERASYON HASSAS ŞEKİLDE PLANLANDI”

Operasyonun yüksek öneme sahip bir terör hedefine yönelik hassas şekilde planlandığını belirten Onoja, görev alan birliklerin profesyonellik ve disiplin seviyesinin başarının temel nedeni olduğunu kaydetti.

Nijerya ordusunun operasyonda can kaybı vermediğini açıklayan Onoja, bunun detaylı hazırlık ve profesyonel yaklaşım sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Onoja, el-Minuki’nin 2024 yılında öldürüldüğüne dair haberlerin yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ifade etti. Dün etkisiz hale getirilen kişinin farklı takma isimler kullanan gerçek Ebu Bilal el-Minuki olduğunu belirten Onoja, teröristin uzun süredir Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Nijerya’nın izleme listelerinde bulunduğunu söyledi.

Aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda el-Minuki’nin yerinin tespit edildiğini aktaran Onoja, operasyonun doğrulanan bilgiler sonrası başlatıldığını dile getirdi.

TRUMP OPERASYONU DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak operasyonda DEAŞ’ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi olarak tanımladığı Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu da operasyonu doğrulamıştı.

Kaynak: AA

