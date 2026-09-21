Nijerya ordusu, Sokoto'da operasyonda Lakurawa'dan 23 rehineyi kurtardığı bildirildi - Son Dakika
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Nijerya ordusu, Sokoto'da operasyonda Lakurawa'dan 23 rehineyi kurtardığı bildirildi

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Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki Sabon Gari bölgesinde Lakurawa'ya yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda fidye için rehin alınan 23 kişi kurtarıldı; hastaneye sevk edilenler tedavilerinin ardından ailelerine kavuşturulacak.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde terör örgütü Lakurawa tarafından fidye için kaçırılan 23 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, Sokoto eyaletine bağlı Sabon Gari bölgesinde Lakurawa terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danja, operasyonda Lakurawa üyelerinin fidye için rehin aldığı 23 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaşan Danja, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine kavuşturulacağını aktardı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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