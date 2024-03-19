Nijerya Ordusu, Zamfara ve Niger'de teröristleri etkisiz hale getirdi

Nijerya ordusu, Zamfara ve Niger eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın etkin olduğu Zamfara eyaletine bağlı Kachalla Damina ve Niger eyaletine bağlı Palele bölgelerinde teröristlerin bulunduğu yerlerde hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Gabkwet, operasyonlarda aralarında bir elebaşının da bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralandığını kaydetti.
Operasyonlarda teröristlerin sığındığı kampların ve lojistik depoların imha edildiğini aktaran Gabkwet, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Ordunun açıklamasında etkisiz hale getirilen kişilerin hangi terör örgütüne üye olduğu belirtilmedi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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