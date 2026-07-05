Nijerya, Sudan'a Destek Verdi - Son Dakika
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Nijerya, Sudan'a Destek Verdi

05.07.2026 01:53
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Nijerya, Sudan'ın barış ve istikrarı için güvenilir girişimlere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Nijerya, Sudan'ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineleyerek, ülkede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik güvenilir tüm girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Sola Enikanolaiye, Sudan'ın Abuja Büyükelçisi Muhammed Abdelaal Harun'u kabul etti.

Görüşmede Enikanolaiye, Nijerya ile Sudan arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostluğun ortak tarih, halklar arasındaki güçlü bağlar ve karşılıklı saygı temelinde şekillendiğini belirtti.

Nijerya'nın Sudan'ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yineleyen Enikanolaiye, ülkesinin Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik güvenilir tüm çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Enikanolaiye, Nijerya'nın, Sudan'ın birliğini koruyacak ve sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsayıcı ve Sudan öncülüğündeki bir barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Sudan'ın Abuja Büyükelçisi Harun ise Enikanolaiye'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların önemine işaret etti.

Harun, Sudan'da yaşayan geniş Nijeryalı topluluğun ikili ilişkilerin önemli bir dayanağı olduğunu belirterek, ülkesindeki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sudan hükümetinin, Cidde Barış Süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası diplomatik girişimler aracılığıyla ülkede barışı yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Harun, Nijerya'dan Sudan'da barış ve istikrarın desteklenmesi ile ülkesinin Afrika Birliği'ne yeniden entegrasyonu konusunda destek talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya, Sudan'a Destek Verdi - Son Dakika

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