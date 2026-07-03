Nijerya'da çoban-çiftçi çatışması: 18 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da çoban-çiftçi çatışması: 18 ölü

03.07.2026 18:58
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Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin 5 köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla "Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi" olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da çoban-çiftçi çatışması: 18 ölü - Son Dakika

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