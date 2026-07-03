Nijerya'da çoban-çiftçi çatışması: 18 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin 5 köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla "Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi" olarak biliniyor.