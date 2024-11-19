Nijeryalı Diplomat Türkiye'deki Eğitiminin Faydalarını Anlattı - Son Dakika
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Nijeryalı Diplomat Türkiye'deki Eğitiminin Faydalarını Anlattı

Nijeryalı Diplomat Türkiye\'deki Eğitiminin Faydalarını Anlattı

Alkassim Abdulkadir, Türkiye'deki deneyimlerinin kendisine yeni bir vizyon kattığını belirtti.

19.11.2024 11:47
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Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar'ın özel danışmanı olarak görev yapan Alkassim Abdulkadir, Türkiye'de bulunmanın ve aldığı eğitimin kendisine vizyon kattığını dile getirdi.

Türkiye'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Katip" programına katılan Abdulkadir, Türkiye'deki bir yıllık deneyimini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'deki deneyimlerinin kendisine yeni bir vizyon kattığını dile getiren Abdulkadir, Türk çay kültürünün hayatının bir parçası haline geldiğini belirtti.

YTB tarafından düzenlenen Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında birçok yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyen Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

İlk kez 2015'te düzenlenen program kapsamında katılımcıların Türkçe öğrenmesi ve Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurması hedefleniyor.

Nijeryalı diplomat Abdulkadir de Katip programıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı bulan kişiler arasında yer alıyor.

Türkiye'ye Kasım 2022'de KATİP bursiyeri olarak geldiğini söyleyen Abdulkadir, "Türkiye hükümeti tarafından organize edilen bu program, Türk toplumunu daha yakından tanımamızı sağlıyor. Ayrıca bu eğitime katılanlar Türkçe eğitimi alma, kültürel etkileşim ve diplomasi gibi konularda tecrübe ve bilgi edinme fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı.

Alkassim Abdulkadir, programda dünyanın dört bir yanından gelen 24 farklı ülkeden katılımcılarla bir arada olduğunu belirterek Türkiye'deki misafirperverlikten ve kültürel zenginlikten çok etkilendiğini dile getirdi.

"Türk halkının sıcaklığı ve tarihi zenginliği beni çok etkiledi"

Abdulkadir, Türkiye'de en çok dikkatini çeken şeyin Türk halkının sıcaklığı olduğuna işaret ederek "Türk halkının sıcaklığı ve tarihi zenginliği beni çok etkiledi. İnsanlar, özellikle Türkçe konuşabildiğinizi fark ettiklerinde çok daha sıcak ve samimi davranıyor. Sokakta, markette veya herhangi bir yerde bu misafirperverliği hissettim." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi dokusunun kendisini büyülediğini anlatan Abdulkadir, Türkiye'nin Roma İmparatorluğu'ndan İslam tarihine kadar uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının ve bu tarihi mirası korunmuş olmasının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Abdulkadir, Türkiye'de geçirdiği sürenin diplomatik perspektifini genişlettiğini belirterek Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini ve dış politikasını inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

"Türkiye-Nijerya ortaklığı güçleniyor"

Nijerya ile ilişkisi 16'ncı yüzyıla dayanan Türkiye, Nijerya'daki büyükelçiliğini 1962'de açarken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'de 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin Nijerya'dan ithalatının yaklaşık yüzde 90'ı petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazdan oluşurken susam ve odun kömürü gibi ürünler de ithal ediliyor.

İki ülke ilişkilerini değerlendiren Abdulkadir, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek "Türkiye ve Nijerya arasındaki ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. İki ülke çeşitli alanlarda işbirliği yapma fırsatlarını her zaman değerlendirme eğiliminde." dedi.

Türkiye ile Nijerya ortaklığının zamanla güçlendiğini ifade eden Abdulkadir, iki ülkenin tarım, savunma sanayi, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda iş birliği yapabileceğine dikkati çekti.

Alkassim Abdulkadir, Türkiye'nin Nijerya'ya savunma sanayisi ve havacılık alanında teknik bilgi ve ekipman desteği sağlayabileceğinin altını çizerek "Nijerya da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu susam gibi tarım ürünlerini sağlayabilir. Ayrıca, Türkiye'nin üniversiteleri ve sağlık sektörü Nijeryalılar için uygun birer seçenek olabilir." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Nijerya'da teknik eğitim ve sağlık gibi alanlarda katkı sağlayabileceğini belirten Abdulkadir, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel değişim programlarının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Abdulkadir, Türkiye ve Nijerya'nın büyük ve çeşitli nüfus yapılarıyla birbirine çok benzediğini ifade ederek "Gelecekte iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin stratejik bir seviyeye ulaşmasını umuyorum. Bu ilişkiler, tarım ürünleri ve teknolojik uzmanlık gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Alkassim Abdulkadir, Nijeryalı gençlere Türkiye'de farklı alanlardaki fırsatları değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijeryalı Diplomat Türkiye'deki Eğitiminin Faydalarını Anlattı - Son Dakika

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