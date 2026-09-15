Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde etkili olan difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl 367 şüpheli vakanın tespit edildiği bölgede salgından en fazla 6-10 yaş grubundaki çocuklar etkilenirken, okulların açılışı 2 hafta ertelendi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde etkili olan difteri salgınında 44 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede bu yıl 367 şüpheli vaka tespit edilirken, salgından en fazla 6-10 yaş grubundaki çocukların etkilendiği açıklandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okulların açılışı 2 hafta ertelendi.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zamfara Eyaleti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Direktörü Yusuf Haske, bu yıl eyalette 367 şüpheli difteri vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde difteriye neden olan bakterinin doğrulandığını belirten Haske, 323 hastanın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Haske, salgın nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, hastalığın yayılmasında toplum içindeki aktif bulaşın etkili olduğunu ifade etti.

EN FAZLA ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Difteri vakalarından en fazla 6-10 yaş grubundaki çocukların etkilendiğine dikkati çeken Haske, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okulların açılışının 2 hafta ertelendiğini kaydetti.

ÜLKEDE 10 BİNDEN FAZLA VAKA

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedildi. Son yıllarda tekrarlayan salgınlar nedeniyle sağlık yetkilileri, hastalıktan etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Ülkede 2022-2025 yılları arasında 42 binden fazla difteri vakası tespit edilirken, yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü de ülkede artan vakalar nedeniyle salgında ikinci dalganın yaşandığını doğrulamıştı.

UNICEF ise salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı bakterinin boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı hastalık, ağır vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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