Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, tebrik için çiçek çikolata veya çeşitli hediyeler yerine aşevine bağış yapılmasını istedi.
Tepebaşı, yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen Niksarlılara teşekkür etti.
Kendisini tebrik etmek isteyenlerden bir istekte bulunan Tepebaşı, "Tebrik ziyaretleriniz kapsamında çiçek, çikolata veya çeşitli hediyeler getirmek yerine günlük 600 ihtiyaçlı ailenin yemek yediği Niksar Belediye Başkanlığı Aşevi başta olmak üzere, Mehmetçik Vakfı ve AFAD'a Niksar Belediyesi adına bağışta bulunmanız beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bağışlayın yüreklere ulaşsın Niksarlı yardımseverdir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Niksar Belediye Başkanı Tebrik İçin Aşevine Bağış Yapılmasını İstedi - Son Dakika
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09'u 6-0'lık skorla mağlup ederek puanını 48'e yükseltti ve bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü. Karşıyaka, ligi en iyi konumda bitirip Play-off için avantaj yakalamak istiyor.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve 18 yıl hapis cezası bulunan A.E.O. isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi.
Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, 50 ülkeden 1.800 turisti ağırlayacak. Gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek ve turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezinti yapacak. Liman, 2024 yılından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turisti ağırladı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi. Hastanenin akşam saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, etkilenenler ambulansta tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?