Niksar Belediye Başkanı Tebrik İçin Aşevine Bağış Yapılmasını İstedi

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Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, tebrik için çiçek çikolata veya çeşitli hediyeler yerine aşevine bağış yapılmasını istedi.

Tepebaşı, yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen Niksarlılara teşekkür etti.

Kendisini tebrik etmek isteyenlerden bir istekte bulunan Tepebaşı, "Tebrik ziyaretleriniz kapsamında çiçek, çikolata veya çeşitli hediyeler getirmek yerine günlük 600 ihtiyaçlı ailenin yemek yediği Niksar Belediye Başkanlığı Aşevi başta olmak üzere, Mehmetçik Vakfı ve AFAD'a Niksar Belediyesi adına bağışta bulunmanız beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bağışlayın yüreklere ulaşsın Niksarlı yardımseverdir." ifadelerini kullandı.