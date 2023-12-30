Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 12. hafta müsabakasında Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor'u 2-1 mağlup etti.
Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor, grupta 2. sırada olan Niksar Belediyespor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 26. dakikada Uğur Yetkin'in attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçta konuk ekibin golleri ise 45+2. dakikada Furkan Bavuk ve 90+3. dakikada Tarık Durdu'dan geldi.
Maçta Niksar Belediyespor, rakibini gollerle 2-1 mağlup etti.
Bu maçın ardından Alaçamspor 15 puanda kalırken, Niksar Belediyespor ise 24 puana yükseldi.
Ligin 13. haftasında 7 Ocak 2024'te oynanacak maçlarda Alaçamspor, Boyabat 1868 Spor'a konuk olacak, Niksar Belediyespor ise evinde Bartınspor'u konuk edecek.
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