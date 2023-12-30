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Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor'u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta ev sahibi ekip öne geçse de Niksar Belediyespor'un golleriyle maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Niksar Belediyespor 24 puana yükseldi.

Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor\'u 2-1 mağlup etti
30.12.2023 - 18:29,
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 12. hafta müsabakasında Niksar Belediyespor, deplasmanda Alaçamspor'u 2-1 mağlup etti.

Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor, grupta 2. sırada olan Niksar Belediyespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 26. dakikada Uğur Yetkin'in attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçta konuk ekibin golleri ise 45+2. dakikada Furkan Bavuk ve 90+3. dakikada Tarık Durdu'dan geldi.

Maçta Niksar Belediyespor, rakibini gollerle 2-1 mağlup etti.

Bu maçın ardından Alaçamspor 15 puanda kalırken, Niksar Belediyespor ise 24 puana yükseldi.

Ligin 13. haftasında 7 Ocak 2024'te oynanacak maçlarda Alaçamspor, Boyabat 1868 Spor'a konuk olacak, Niksar Belediyespor ise evinde Bartınspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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