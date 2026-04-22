Niksar'da 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 16:18
Kaymakam Perçi, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti ve bayramı birlikte kutladı.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Perçi, makamında TOKİ Ulucan İlkokulu 5-A sınıfı öğrencisi Yusuf Ekrem Parlayıcı'yı ağırladı.

Yusuf Ekrem Parlayıcı, duygu ve düşüncelerini paylaşırken, Kaymakam Perçi de öğrenciyle yakından ilgilenerek bayram sevincine ortak oldu.

Perçi, yaptığı konuşmada çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını belirterek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, Okul Müdürü Ahmet Kara ve öğretmen Fatma Durmuş da katıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
