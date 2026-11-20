Niksar'da Cepnizade Hasan Efendi Türbesi'nde Bakanlık izinli kurtarma kazısı sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niksar'da Cepnizade Hasan Efendi Türbesi'nde kurtarma kazısı ve rölöve çalışmaları Bakanlık izniyle sürüyor. Malzeme analizleri tamamlanırken laboratuvar çalışmaları sürüyor; sonuçların türbenin tarihsel özelliklerinin belirlenmesi ve korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Cepnizade Hasan Efendi Türbesi'nde kurtarma kazısı ve rölöve çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar, Niksar Kaymakamlığı, Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ve Tokat Müze Müdürlüğünün denetiminde gerçekleştiriliyor
Çalışmalar kapsamında türbeye ait malzeme analizleri tamamlanırken, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Analizlerden elde edilecek sonuçların, türbenin tarihsel özelliklerinin belirlenmesi ve korunmasına yönelik projelendirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?