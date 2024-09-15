Tokat'ın Niksar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeşilkaya köyü yaylasında devam eden gölet inşaatına hafriyat taşıyan V.Y. (52) idaresindeki plakası öğrenilmeyen kamyon, 25 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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