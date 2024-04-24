Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

Niksar\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda encümen üye seçimi yapıldı ve gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar da katıldı. İl Genel Meclisi üyeliklerine Mustafa Erarslan, Tahin Çavuş, Mehmet Akar ve Akif Köksal seçildi.

24.04.2024 12:18
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda encümen üye seçimi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Kaymakam Çeçen'in yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İl Genel Meclisi üyeliklerine, Mustafa Erarslan, Tahin Çavuş ile Yeşilyaka muhtarı Mehmet Akar ve Sarıyazı köyü Muhtarı Akif Köksal seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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