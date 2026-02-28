Tokat'ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Çamiçi Yaylası yakınlarında yolda çalışma yaparken mahsur kalan Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma soncu kurtarıldı
Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?