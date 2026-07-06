Niksar\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ergin E. (30) idaresindeki motosiklet, Danişment Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.