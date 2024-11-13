Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
K.C.Ş. idaresindeki 59 ADG 274 plakalı motosiklet, Bengiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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