Niksar\'da Otomobil Yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
İlçede E.F'ye ait pak halindeki 60 ADV 443 plakalı ototomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
