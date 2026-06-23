Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası Şirinoba girişinde bir otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?