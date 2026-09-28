Niksar'da Sivil Savunma öğrencileri İtfaiyecilik Haftası'nda deneyim paylaştı - Son Dakika
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Niksar'da Sivil Savunma öğrencileri İtfaiyecilik Haftası'nda deneyim paylaştı

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Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası'nda İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve itfaiye personeli mesleki deneyim ve görevler hakkında görüş alışverişinde bulundu, yangınlara müdahale süreçleri anlatıldı.

TOKAT (AA) – Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Niksar İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler ve itfaiye personeli arasında itfaiyecilik mesleği, görev ve sorumluluklar ile mesleki deneyimler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, itfaiyecilik mesleğinin önemi ve yangınlara müdahale süreçleri hakkında da bilgiler verildi.

Niksar İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, nazik ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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