Niksar\'da sulama kanalında patlama: Tarım arazileri su altında kaldı

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TOKAT'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında meydana gelen patlama nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Merkez Mahallesi'nden geçen sulama kanalının yan tarafından patlama oldu. Kanaldan akan su, ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Olayla ilgili bölgeye ekipler sevk edildi. Kanala gelen su akışı kesilirken, bölgedeki çiftçiler, tarım alanlarının büyük zarar gördüğünü belirtti.