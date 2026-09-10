Niksar'da yaylada 10 manda telef oldu, saldırı şüphesi araştırılıyor
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesi Akpınar Yaylası'nda bir kişiye ait 10 manda telef olmuş halde bulundu. Mandaların yaban hayvanlarının saldırısına uğradığı değerlendirilirken, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaylada 10 manda telef oldu.
İlçeye bağlı Gökçeli beldesi Akpınar Yaylası'nda Şanveren Onayrılır, kendisine ait mandaları meraya saldı.
Onayrılır, hayvanlarını kontrol etmek için gittiğinde 10 mandanın telef olduğunu gördü.
Mandaların yaban hayvanlarının saldırısına uğradığı değerlendirilerek Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Onayrılır, üzgün olduğunu ve hangi yaban hayvanının saldırdığını bilmediğini, bunun araştırılacağını söyledi.
Kaynak: AA
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