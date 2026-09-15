Niksar'da yenilenen köprü Fahra Hatun adıyla ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Niksar'da yenilenen köprü Fahra Hatun adıyla ulaşıma açıldı

Niksar\'da yenilenen köprü Fahra Hatun adıyla ulaşıma açıldı
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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Şahinli-Mahmudiye kara yolu ile D-100 bağlantısının 8,5'inci kilometresindeki köprünün rehabilitasyonunun tamamlandığını ve köprünün Fahra Hatun Köprüsü adıyla hizmete açıldığını söyledi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Şahinli-Mahmudiye kara yolu ile D-100 kara yolu bağlantısının 8,5'inci kilometresinde bulunan köprünün rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve köprünün "Fahra Hatun Köprüsü" adıyla hizmete açıldığını söyledi.

Niksar Kaymakamlığının koordinasyonunda, Tokat İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen köprü rehabilitasyon projesi tamamlandı. Yenilenen köprü ulaşıma açılırken, "Fahra Hatun Köprüsü" tabelası yerleştirildi.

Kaymakam Perçi, köprünün bölgedeki ulaşım güvenliğini ve konforunu artıracağını, çalışmanın Niksar'ın tarihi ve kültürel mirasının yaşatılması açısından da önem taşıdığını ifade ederek, "Şahinli–Mahmudiye Yolu ile D-100 kara yolu bağlantısının 8,5'inci kilometresinde bulunan köprümüzün rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Niksar Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, Tokat İl Özel İdaremiz tarafından yapılan yeni köprümüze Fahra Hatun Köprüsü adını verdik. Niksar'ın sahip olduğu tarihi değerleri yalnızca korumayı değil, bu değerleri hayatın içinde görünür kılarak gelecek nesillere aktarmayı da önemsiyoruz. Fahra Hatun'un adı, bundan sonra geçmişle geleceği buluşturan bu köprüde yaşamaya devam edecektir." dedi.

Fahra Hatun isminin yalnızca bir yapıya verilen isim olmadığını vurgulayan Perçi, Niksar'ın erken Türk-İslam dönemine ait tarihi hafızasının, kadın hayır sahipliği ve banilik geleneğinin ve Danişmendli mirasının yaşatılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaymakam Perçi, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tokat İl Özel İdaresi yöneticileri, teknik personel ve çalışanlara teşekkür ederek Fahra Hatun Köprüsü'nün Niksar'a ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Kadir Perçi, Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niksar'da yenilenen köprü Fahra Hatun adıyla ulaşıma açıldı - Son Dakika

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