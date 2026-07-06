Niksar Kültürel Mirası İçin Proje İmzalandı - Son Dakika
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Niksar Kültürel Mirası İçin Proje İmzalandı

06.07.2026 16:23
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Niksar Kaymakamlığı, kültürel mirası dijitalleştirecek proje için destek sözleşmesi imzaladı.

Niksar Kaymakamlığınca hazırlanan "UNESCO Adayı Niksar Kültürel Mirası Yapay Zeka Destekli Dijitalleştirme ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi" için destek sözleşmesi imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2026 Yılı "Anadoludakiler: Turizm ve Yöresel Değerler Teknik Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Niksar Kaymakamı Kadir Perçi tarafından imzalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Niksar, Danişmendli mirası, tarihi kent dokusu ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Anadolu Türk tarihinin önemli merkezleri arasında bulunuyor.

Proje kapsamında ilçedeki kültürel miras rotasında yer alan 50 kültür varlığı, yapay zeka destekli dijitalleştirme, 360 derece görüntüleme, dijital içerik üretimi ve veri yönetimi çalışmalarıyla pilot uygulama kapsamında kayıt altına alınacak.

Çalışmayla kültür varlıklarının dijital ortamda daha görünür ve erişilebilir hale getirilmesi, ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi, kültürel mirasın etkin şekilde tanıtılması ve Niksar'ın UNESCO Dünya Mirası sürecine teknik katkı sağlanması hedefleniyor.

Niksar Kaymakamlığınca yürütülecek proje ile ayrıca kültürel miras yönetimi alanında ilgili kurumların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kültür varlıklarının korunarak turizme kazandırılması ve yerel kalkınmaya katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Teknoloji, Turizm, Güncel, Son Dakika

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